Головна медальна надія України залишає Олімпіаду після поразки на старті

Легенда завершує боротьбу / Гетті Іміджес

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вибула з Олімпійських ігор в індивідуальних змаганнях після першого бою з китайською спорстменкою Хенгуй Ян.

Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім суперниці вдалося зрівнятися і вийти вперед.

У другому періоді Ольга зуміла знову повернутися в боротьбу, за рахунку 11:10 саме українка була попереду на один укол, однак здобути путівку до наступного раунду не вдалося.

Нагадаємо, Харлан вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль. Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію.

Таким чином, для Харлан це перша в кар'єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.

«Півтора роки без змагальної практики – вочевидь, вплинуло на мене. Для того, щоб почуватися впевнено, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно бракує. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме такий день», – написала спортсменка в своєму інстаграмі.

Вона додала, що планує відпочити від спорту.

Харлан виборола золоту медаль на Олімпійських іграх 2008 року.