Вакарчук попросил защиты у Зеленского

Вакарчук попросил защитить выборы у Зеленского

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук попросил Владимира Зеленского и правоохранителей защитить честный результат выборов на 118 округе в г. Львове.

Об этом он заявил на своей пресс-конференции.

По словам Вакарчука, еще вчера кандидат "Голоса" Галина Васильченко была безоговорочным лидером на упомянутом округе. Однако ЦИК считает иначе: теперь нежданно начал побежать нардеп от БПП Богдан Дубневич.

По утверждению Вакарчука, работники местных избиркомов искусственно затягивают отправку бюллетеней в Киев. С одной конкретной целью.

"Считаем, что уже осуществляется сценарий похищения победы у кандидата Политической Партии Голос в избирательном округе № 118. Есть в все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", - подчеркнул Святослав Вакарчук.

Напомним, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук отрицает обвинения в "подкупе" избирателя с помощью концертов.