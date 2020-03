Голос країни 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 15.03.2020

Голос країни 10 - время решающих боев / Cергей Асафатов и Тоня Сова сражаются за место под солнцем

В воскресенье, 15 марта, на канале «1+1» старутет заключительный эпизод этапа «Бои» юбилейного сезона «Голосу країни 10». Все подробности 9 выпуска - смотрите на Без Табу в режиме онлайн.

В это воскресенье на телеканале «1+1» выйдет последний эпизод вокальных боев, за результатами которых в командах тренеров останутся по 8 вокалистов.

В воскресенье на сцене зрители увидят вокальный батл участников из команды MONATIK - воспитанник детского дома Сергей Асафатов и девушка, которая смогла преодолеть анорексию, Тоня Сова. Cергей Асафатов и Тоня Сова еще на этапе слепых прослушиваний поразили зрителей не только сильными голосами, но и своими драматическими историями жизни. Неудивительно, что сам MONATIK поставил их в пару на этапе вокальных боев, и выбрал для исполнения лирический хит, который еще ни разу не звучал на сцене «Голосу країни». По правилам проекта, тренер должен оставить в команде только один из вокалистов.

Макс Перепелица vs Егор Шагаков / Голос країни 10, выпуск 9

Также на сцене «Голосу країни-10» в вокальном поединке сойдутся поющий айтишник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB музыки Егор Шагаков из команды ПТП и NK. Ребята будут петь известный хит The Weeknd "Call out my name".

Василий Процюк vs Ольга Мельник / Голос країни 10, выпуск 9

Участники из команды Тины Кароль - офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник – будут поражать зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина - «Спи собі сама».

Ксения Буга vs Виталий Окс / Голос країни 10, выпуск 9

Также в дуэте споют 16-летний Виталий Окс, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности и 25-летняя Ксения Буга, которая ранее играла в переходах. На сцене они исполнят песню группы Hurts «Wonderful life», а вот кто из них пройдет дальше, зрители узнают уже в воскресенье.

