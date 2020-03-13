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Голос країни 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 15.03.2020

19:30
Голос країни 10 - время решающих боев - фото 1
Голос країни 10 - время решающих боев / Cергей Асафатов и Тоня Сова сражаются за место под солнцем

В воскресенье, 15 марта, на канале «1+1» старутет заключительный эпизод этапа «Бои» юбилейного сезона «Голосу країни 10». Все подробности 9 выпуска - смотрите на Без Табу в режиме онлайн.

В это воскресенье на телеканале «1+1» выйдет последний эпизод вокальных боев, за результатами которых в командах тренеров останутся по 8 вокалистов.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 8 выпуск

В воскресенье на сцене зрители увидят вокальный батл участников из команды MONATIK - воспитанник детского дома Сергей Асафатов и девушка, которая смогла преодолеть анорексию, Тоня Сова. Cергей Асафатов и Тоня Сова еще на этапе слепых прослушиваний поразили зрителей не только сильными голосами, но и своими драматическими историями жизни. Неудивительно, что сам MONATIK поставил их в пару на этапе вокальных боев, и выбрал для исполнения лирический хит, который еще ни разу не звучал на сцене «Голосу країни». По правилам проекта, тренер должен оставить в команде только один из вокалистов.

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Макс Перепелица vs Егор Шагаков / Голос країни 10, выпуск 9

Также на сцене «Голосу країни-10» в вокальном поединке сойдутся поющий айтишник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB музыки Егор Шагаков из команды ПТП и NK. Ребята будут петь известный хит The Weeknd "Call out my name".

Голос країни 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 15.03.2020 - фото 197220

Василий Процюк vs Ольга Мельник / Голос країни 10, выпуск 9

Участники из команды Тины Кароль - офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник – будут поражать зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина - «Спи собі сама».

Голос країни 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 15.03.2020 - фото 197221

Ксения Буга vs Виталий Окс / Голос країни 10, выпуск 9

Также в дуэте споют 16-летний Виталий Окс, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности и 25-летняя Ксения Буга, которая ранее играла в переходах. На сцене они исполнят песню группы Hurts «Wonderful life», а вот кто из них пройдет дальше, зрители узнают уже в воскресенье.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 9 выпуск - 15.03.2020:

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1" и онлайн - на БЕЗ ТАБУ.

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Потап Настя Каменских Тина Кароль Юрий Горбунов Катя Осадчая DAN BALAN MONATIK Шоубиз Голос країни 10
БЕЗ ТАБУ
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