Голос країни 10 - смотреть онлайн 12 выпуск - 5.04.2020

Юлия Коровко на сцене Голос країни 10. Выпуск 12 / 1+1

В воскресенье, 5 апреля, на шоу «Голосу країни-10» за участие в прямых эфирах будут соревноваться участники из команды Потапа и NK - Насти Каменских. Все подробности 12 выпуск онлайн - на Без Табу.

Среди участников команды ПТП и NK за ​​участие в прямых эфирах будет соревноваться 22-летняя Юлия Коровко из Харькова.

Девушка, которая в подростковом возрасте столкнулась с буллингом от сверстников из-за лишнего веса, привыкла преодолевать трудности.Она рассказала, что на проект приходила на протяжении пяти сезонов, и только в этом году ей удалось пройти кастинг. Юля исполнит на сцене «Голосу країни» песню Натальи Могилевской - «Відправила меседж» в необычной аранжировке.

Ерлан Баибазаров - парень, открывший в себе певческий талант, исполняя песню в караоке, на «нокаутах» исполнит известный хит Ed Sheeran - «Shape of you».

Руслана Калашникова, которая видит музыку цветами - исполнит легендарную песню Adele - «Hello».

А еще среди сюрпризов эпизода - новое амплуа участницы Анастасии Картвелишвили. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга «Слобожанский» и отметилась на проекте яркими выступлениями и своим положительным характером. Настя впервые исполнит лирическую песню Ирины Билык - «Нас нет».

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции шоу «Голос країни». Этап «нокауты» вокального шоу решили продлить - телезрители увидят четыре программы вместо двух, которые были отсняты заранее. Также стало известно, что прямые эфиры вокального шоу пройдут без зрителей в зале.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 12 выпуск - 5.04.2020:

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".