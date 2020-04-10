Голос країни 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 12.04.2020

Даниель Салем на сцене Голоса країни 10 / Все хиты 13 выпуска - на Без Табу

В воскресенье, 12 апреля, на«1+1» выйдет заключительный эпизод этапа «нокаутов» шоу «Голос країни 10». За участие в следующем этапе шоу будет соревноваться команда Тины Кароль. Смотрите онлайн 13 выпуск - на Без Табу.

По результатам прошлых выпусков этапа «нокауты» стали известны имена участников, которые продолжат участие и будут бороться за победу в шоу, из команды MОNATIKа, Дана Балана и ПТП с NK. В это воскресенье зрители узнают, кто из команды Тины Кароль будет бороться за победу. Зрителей ждут яркие перевоплощения участников и выступления, которые удивят неожиданным выбором репертуара.

Откроет «нокауты» заключительного эпизода поющий фермер Артем Семенов - один из самых ярких участников в команде Тины Кароль. Парень выйдет на главную вокальную сцену страны с хитом Rummstein - «Du Hast».

Парень признается, проект уже изменил его жизнь, и он решительно настроен побеждать и дальше.

Голос країни 10 выпуск 13 - выступление Артема Семенова

«Голос країни» дал мне уверенность. Долгое время меня не было экране, и тут такое феерическое возвращение. Участие в проекте изменило мою жизнь, после такого громкого возвращения меня уже не так просто подвинуть с этой сцены», - отметил Артем перед выходом на сцену.

Неожиданным выбором удивит и Ульяна Горбачевская - исследовательница аутентичных украинских песен. На этапе «нокаутов» она впервые споет на английском языке - на сцене Ульяна исполнит песню Hans Zimmer & Lisa Gerrard - «How we are free».

Голос країни 10 выпуск 13 - выступление Ульяны Горбачевской

«Я чувствую в себе силу бороться. Песня, которая будет звучать в моем исполнении - мировой хит, но я спою ее так, как это делали наши бабушки - в народной манере. Я хочу совершить переворот в сознании украинцев и победить на «Голосі країни» с аутентичной архаичной песней - для этого я приложу максимум усилий», - призналась участница.

Голос країни 10 выпуск 13 - выступление Ольги Мельник

На сцену «Голоса країни» во время «нокаутов» выйдет Ольга Мельник - девушка, которая смогла поразить своим сильным голосом всех тренеров проекта и стала рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube. Ее выступление со слепых прослушиваний на официальной странице проекта в YouTube собрало более 2,8 млн просмотров.

«В десятом сезоне вокального шоу я представляю тех исполнителей, которые знают чего хотят. Я хочу, чтобы обо мне узнали больше людей, чтобы они видели себя во мне, чтобы понимали - в жизни возможно все. Я хочу победить и верю, что смогу», - призналась Ольга.

Среди участников команды Тины Кароль и звезда «Танців з зірками», ведущий программы «Одруження наосліп» Даниель Салем, который будет закрывать своим выступлением «нокауты» юбилейного сезона.

Он исполнит песню «Я солдат» группы 5NIZZA. На проект мужчина пришел ради своей дочери: «Я пример для своей дочери, поэтому уровень ответственности возрастает. Надо учить своих детей, никогда не поздно бороться, нет ничего невозможного», - признался Даниель перед выходом на сцену.

Напомним, зрителей ждет еще один неожиданный сюрприз - в заключительном эпизоде ​​этапа «нокаутов» на главной вокальной сцене страны споет мама Дана Балана.

Людмила Балан посетит «Голос країни», чтобы сделать сюрприз для сына и поддержать его на проекте. Как отреагирует сын на неожиданный сюрприз, зрители узнают уже в это воскресенье.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 12.04.2020:

Смотрите вокальное шоу «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".