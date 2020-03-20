Голос країни 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 22.03.2020

На Голос країни 10 время нокаутов / 1+1

В воскресенье, 22 марта, ровно в 21:00 в эфире 1+1 стартует 10 выпуск вокального супершоу Голос країни 10. Все подробности и песни нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В 10 выпуске зрителей ждут вокальные нокауты, которые откроет своим выступлением приглашенный звездный гость - Витторио Григоло. Известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит бессмертный хит «The Show Must Go On».

В первом эпизоде ​​нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как сражаются за победу участники из команды MONATIK. На сцене они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

Новое прочтение классики от Сергея Романа / Голос країни 10 выпуск 10

Гуцул Сергей Роман, который пришел на проект, чтобы популяризировать украинские песни, исполнит песню «Несе Галя воду» в самой неожиданной аранжировке - украинская народная песня зазвучит на сцене вокального шоу в стиле R`n`B.

Выступает Ася Хорошун / Голос країни 10 выпуск 10

Ася Хорошун - девушка, которая работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой, исполнит лирическую песню Бумбокс - «Люди». Эта композиция зазвучит на сцене вокального шоу в новом прочтении.

Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, исполнит зажигательный хит Christina Aguilera - «Fighter».

Лида Ли & Сергей Асафатов / Голос країни 10 выпуск 10

Участник из команды MONATIK - мультиинструменталист из детского дома - Сергей Асафатов тоже удивит своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров. Парень, который пишет и поет только украинские песни, исполнит на сцене англоязычную песню Sting - «Roxanne» и сыграет на двух музыкальных инструментах. Удастся ли ему занять свое место на стульях победителей, мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, в воскресном выпуске телезрителей ждет сюрприз - впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов тренеры будут иметь право на кражу. Чем обернется для участников изменение правил на проекте, и кто займет свое место на стуле ожидания, смотрите в следующих выпусках "Голосу країни".

Голос країни 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 22.03.2020:

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".