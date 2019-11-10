Главарь "ДНР" Денис Пушилин официально возглавляет украинскую партию

Партия Пушилина работает в Украине

В данный момент в Украине остается в статусе действующей политическая сила "МММ", лидером которой значится ненавидящий страну предатель Денис Пушилин. Теперь эту партию попытаются прикрыть, но вместе с кучей других и не зашкваренных.

Об этом в интервью изданию "Сегодня" заявил Александр Качура, народный депутат от партии "Слуга народа", являющийся зампредом комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления.

- Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия МММ, которую возглавляет Денис Пушилин ... Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то! Поэтому я инициировал процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не участвовали в выборах в течение пятнадцати лет, или нарушали законодательство Украины, - заявил нардеп.

"МММ" главаря боевиков при этом технически ничего не нарушает, поскольку преступной деятельностью не занимается.

Качура утверждает, что у министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля расправиться с замороженными партиями.

Правда, наверняка среди них существуют не только "МММ" путинского убийцы, но и вполне нормальные политсилы.

Напомним, парламентарий от "Слуги народа" Максим Ткаченко объявил о том, что пособники оккупантов имеют шансы войти в новую власть после реинтеграции Донбасса. В то же время ватный Сергей Сивохо, которому дали должность советника секретаря СНБО, рассказывал о том, что у Зе команды есть свои люди в "ДНР".