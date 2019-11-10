Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Главарь "ДНР" Денис Пушилин официально возглавляет украинскую партию

13:00
Партия Пушилина работает в Украине - фото 1
Партия Пушилина работает в Украине

В данный момент в Украине остается в статусе действующей политическая сила "МММ", лидером которой значится ненавидящий страну предатель Денис Пушилин. Теперь эту партию попытаются прикрыть, но вместе с кучей других и не зашкваренных.

Об этом в интервью изданию "Сегодня" заявил Александр Качура, народный депутат от партии "Слуга народа", являющийся зампредом комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Главарь террористов купил жилье в Мариуполе и планирует сбежать из "ДНР" (ВИДЕО)

- Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия МММ, которую возглавляет Денис Пушилин ... Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то! Поэтому я инициировал процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не участвовали в выборах в течение пятнадцати лет, или нарушали законодательство Украины, - заявил нардеп.

"МММ" главаря боевиков при этом технически ничего не нарушает, поскольку преступной деятельностью не занимается.

Качура утверждает, что у министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля расправиться с замороженными партиями.

Правда, наверняка среди них существуют не только "МММ" путинского убийцы, но и вполне нормальные политсилы.

Напомним, парламентарий от "Слуги народа" Максим Ткаченко объявил о том, что пособники оккупантов имеют шансы войти в новую власть после реинтеграции Донбасса. В то же время ватный Сергей Сивохо, которому дали должность советника секретаря СНБО, рассказывал о том, что у Зе команды есть свои люди в "ДНР".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Пушилин война на Донбассе ДНР терроризм Боевики Политика Новости Украина
Сегодня
powered by lun.ua
Другое на тему
Корниенко стал главой "Слуги народа" вместо Разумкова - фото 1
"Слуга народа" сменила руководителя
14:00
Игоря Мазура не отправят в Россию - фото 1
Польша не будет выдавать русским добровольца Мазура
10:00
Игоря Мазура могут выдать русским - фото 1
Поляки по запросу РФ задержали заместителя командира УНСО
Вчера, 18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
08 ноября, 09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...