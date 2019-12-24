Глава "Укроборонпрома" зарабатывает 4,5 тыс. грн в месяц – заявление

Глава Укроборонпрома получает 4,5 тыс. грн в месяц – заявление

Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус получает зарплату в размере 4,5 тыс. грн.

Об этом гендиректор концерна рассказал в интервью "112 каналу".

"Сейчас я получаю 4 тыс. 500 грн в месяц... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги. Поэтому для меня лично заработная плата не на первом месте, что касается моей деятельности на этой должности", - заявил Абромавичус.

Отметим, что далеко не все политики из Команды Зе довольны своим заработком. В их числе министр развития экономики Тимофей Милованов. По его словам она составляет 8 тыс. грн.

Позже стало известно, что Кабмин собирается выплатить чиновнику 236 тыс. грн премии за ноябрь месяц. За какие заслуги – читайте на БЕЗ ТАБУ.