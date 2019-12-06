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Министр развития экономики пожаловался на низкую зарплату

13:00
Милованов катается на Uber, но не знает, как выжить на зарплату - фото 1
Милованов катается на Uber, но не знает, как выжить на зарплату

Тимофея Милованова, занявшего топовый пост при премьер-министре Гончаруке, совершенно не устраивает оплата своего труда, которой ему "ни на что не хватает".

Прекрасно понимавший, на какой уровень дохода он себя обрекает в случае соглашения на должность, чиновник в интервью 24 каналу заявил, что его зарплата составляет всего 8 тысяч гривен.

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Правда, цифра, которую назвал министр, - только лишь оклад, а со всеми надбавками и компенсациями сумма зарплаты главы министерства развития экономики и сельского хозяйства куда выше средней зп по Киеву. Тем не менее, как говорит Милованов, этого ему "хватает только на Uber".

Информацией о том, пробовал ли госслужащий пользоваться услугами метро, он не поделился.

- Тема зарплаты - очень больная. Ни на что не хватает. То, что мне приходит на счет, хватает только на такси. Поэтому приходится жить на определенные свои сбережения, - пожаловался член Зе команды. - Поэтому я стараюсь, чтобы у заместителей была достойная заработная плата.

Примечательно, что показатель средней зарплаты в стране составляет 10 687 гривен, так что с учетом всех надбавок Милованов может жить как минимум чуть выше среднего уровня.

Напомним, на маленькие оклады жалуются лишь немногие власть имущие. В 2015-м году ныл о плохих доходах Мустафа Найем, который также прекрасно понимал, на какую сумму официальных доходов может претендовать в случае прохождения в Верховную Раду, но все же пошел по списку БПП. В Зе команде недоволен заработком до сих пор не получивший доступ к гостайне глава "Укроборонпрома", чья ставка составляет чуть больше минимальной зарплаты - всего 4 тысячи гривен.

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Тимофей Милованов Министерство экономического развития Кабмин зарплата Новости
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