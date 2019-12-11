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Министр Милованов получит 236 тыс грн премии – СМИ

Вчера, 21:40
Министр Милованов получит 236 тыс премии – СМИ - фото 1
Министр Милованов получит 236 тыс премии – СМИ

Министр экономического развития Тимофей Милованов может получить 236 тыс. грн премии за ноябрь месяц.

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Об этом написал слуга народа Александр Дубинский в Telegram.

"Уважаемый Тимофей (Милованов - прим ред.), можно узнать, за что премия? За какие результаты работы?", - сыронизировал нардеп и выложил соответствующий документ.

Министр Милованов получит 236 тыс грн премии – СМИ - фото 192649

Позже на пост Дубинского отреагировал премьер-министр Алексей Гончарук, заявивший, что ему "соответствующие документы не поступали".

"Поэтому я буду комментировать тогда, когда у меня будет соответствующий документ", - подчеркнул глава Кабмина.

Дубинского такой ответ не устроил и он обвинил премьера во лжи.

"Это ложь. Потому что премии министрам установлены по распоряжению самого Гончарука. При этом, установлен следующий "понятийный" уровень премий, чтобы добить уровень зарплат до:- 125 тыс гривен министр - 100 тыс гривен замминистр".

Сам фигурант скандала также решил не молчать и высказать свое мнение.

Министр Милованов получит 236 тыс грн премии – СМИ - фото 192648

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал Милованов в Facebook.

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Напомним, Тимофей Милованов пожаловался на свою зарплату. По его словам она составляет 8 тыс. грн. Больше об этом читайте на БЕЗ ТАБУ.

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Тимофей Милованов Александр Дубинский премия Алексей Гончарук Новости Украина
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