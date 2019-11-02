Глава НАТО не встретился с украинскими моряками. Замешана Россия
Глава НАТО не встретился с украинскими моряками. Замешан Путин
Глава НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с освобожденными украинскими моряками. Будто бы из-за России.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на инсайд.
Как передает источник, против встречи генсека Альянса и экс-узников Кремля выступила Франция, которую обеспокоила возможность срыва нормандского формата из-за негативной реакции России.
Йенс Столтенберг
Отметим, что с подготовкой к встрече глав государств и так не все гладко. На данный момент РФ отказывается называть какие-либо даты возможных переговоров. Кроме того не совсем все ясно с отводом войск в районе Петровского Луганской области.
Данный шаг, необходимый для подготовки "нф", был снова сорван обстрелами боевиков.
Напомним, Зеленский озвучил план освобождения Донбасса.
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