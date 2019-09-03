Глава МИД увидел "определенный успех" после встречи в "нормандском формате"

Пристайко доволен переговорами в Берлине / Радио Свобода

Политические советники стран, входящих в так называемую "Нормандскую четверку", достигли соглашения по ряду нюансов о решении проблем урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По итогам встречи на уровне представителей Франции, Германии, Украины и России, Вадим Пристайко объявил о том, что восьмичасовые консультации не прошли зря.

По его словам, стороны достигли договоренностей, которые в случае реализации смогут привести к полноценному саммиту "Нормандской четверки" на уровне глав государств и правительств.

"Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - отметил Пристайко.

Конкретной целью для проведения переговоров, по словам министра, можно считать "полноценное" разведение сил у Станице Луганской. Об обмене пленных и схваченных в заложники украинцев на российских террористов в Берлине речь не шла. Зато стороны обсуждали вопрос введения миртворцев на Донбасс, а также "дорожную карту" выполнения минских договоренностей. Правда, здесь никаких успехов никто не достиг.

- К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "дорожной карты", не оправдались, - подчеркнул Пристайко.