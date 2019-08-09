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В Штатах намекнули, что расширения "нормандской четверки" не будет

08:00
Путин блокирует расширение "нормандской четверки" - фото 1
Путин блокирует расширение "нормандской четверки"

Хотя Вашингтон и хочет участвовать в переговорах с российскими террористами наряду с Германией, Францией и Украиной, для расширения "нормандского" формата нужно согласие Кремля.

Об этом в четверг, 8 августа, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Нормандский" формат будет: Зеленский назвал дату

По его словам, Украина имеет право искать дополнительные рычаги воздействия для решения наиболее глобального конфликта в Европе за последние несколько десятилетий. США в это формат прорваться не могут, хотя и пытаются.

- Что касается "нормандского формата" из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначен для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата, - отметил представитель Госдепа.

Тем не менее, как утверждает Кент, Штаты поддерживают усилия Владимира Зеленского по деэскалации конфликта, поскольку Украина демонстрирует реальные шаги в этом направлении, а Россия - нет. И это делает подрывную деятельность Кремля более видной.

При этом даже заместитель помощника секретаря госдепа назвал вещи своими именами в отличие от Владимира Зеленского:

"Трагические события, когда возглавляемые Россией войска в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия».

Напомним, гибель четырёх бойцов ВСУ президент Украины назвал «инцидентом», а также не потребовал, а попросил Путина "посодействовать соблюдению перемирия", хотя обязан был подчеркнуть, что именно российские солдаты убили украинцев.

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Владимир Зеленский США Курт Волкер война на Донбассе Нормандская четверка Новости
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