Глава Киевского облсовета объявил о своей отставке

Стариченко решил уйти из политики

В четверг, 30 июля, председатель Киевского областного совета Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении депутатского мандата. Не так давно он присоединился к депутатской группе, поддерживающей инициативы президента Зеленского.

Соответствующее заявление Стариченко было опубликовано на сайте Киевоблсовета.

- Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, набирающих обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду, - пояснил свою позицию уже бывший глава облсовета.

Стариченко также подчеркнул, что политическую деятельность продолжать не хочет.

Кроме того, политик вспомнил о создании в облсовете группы "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в составе которой он был и сам. Желающий уволиться Стариченко утверждает, что "до сих пор поддерживает решение депутатов, но это не связано с его присоединению к "Слуге народа".

На заявление Стариченко отреагировал экс-нардеп Олег Ляшко, в партии которого ранее значился глава облсовета. Скандальный глава "Радикальной партии" обозвал своего бывшего соратника "проституткой".