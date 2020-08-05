Глава киберполиции утаил особняк на миллионы гривен – СМИ

Глава киберполиции утаил особняк на миллионы гривен – СМИ

Глава департамента киберполиции Украины Александр Гринчак утаил особняк стоимостью 7,5 млн гривен.

Об этом сообщает "Слидство инфо".

По данным издания, в 2016 г. мать полицейского Людмила Гринчак приобрела особняк площадью 221 м. кв. в "Итальянском квартале" Оболонского района Киева; в 2017 г. Киевсовет передал женщине в собственность землю под этим домом. С учетом цен на другие дома комплекса, жилье здесь может стоить от семи с половиной миллионов гривен.

Т.к. Людмила Гринчак не ведет бизнес, вопрос о происхождении средств на приобретение упомянутого дома остается открытым. В декларациях за 2016-2018 гг. Александр Гринчак указывал свою мать в перечне ближайших родственников, однако от упоминания дорого особняка он почему-то решил воздержаться.

По предположению "Схем", именно в этом доме и проживает глава киберполиции. В частности, в этом районе журналистам удалось засечь машину жены Гринчака.

Обратившись за комментарием к герою расследования, журналисты получили ответ, что этот дом принадлежит его матери. По всем дальнейшим вопросам правоохранитель посоветовал обращаться "официально".

Для справки

Александр Гринчак – украинский правоохранитель. Работает в структуре МВД с 1995 г. Официально за этот период он так и не смог заработать ни на жилье, ни на автомобиль.