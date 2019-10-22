Александр Ткаченко утаил особняк. Дело дошло до НАБУ

Александр Ткаченко утаил особняк. Дело дошло до НАБУ

"Слуга народа" Александр Ткаченко не указал в налоговой декларации особняк на Трухановом острове.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По данным СМИ, 20-21 октября активист Ярослав Бондаренко заснял особняк Александра Ткаченко на Трухановом острове (Киев – прим. ред.). При проведении проверки оказалось, что тот не внесен в декларацию за 2018 г.

После дополнительного изучения открытых данных было установлено, что "слуга народа" с 2016 г. регулярно посещал указанный район. По мнению активистов, этот факт подтверждает связи Ткаченко с указанной недвижимостью.

21 октября издание "Судебный репортер" предоставило упомянутые доказательства НАБУ с просьбой открыть дело по ст. ст. 366-1 УКУ (Декларирование заведомо неправдивой информации).

Отметим, что Александр Ткаченко является наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" на пост градоначальника Киева. Ранее нардеп выступил одним из инициаторов принятия закона "О столице", который предусматривает разделение должностей мэра и главы КГГА.

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