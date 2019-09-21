Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО

Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО

Глава ГБР Роман Труба заявил об обнаружении прослушивающего устройства в своем кабинете.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - заявил Труба и подчеркнул, что ничего интересного, кроме "резонансных дел", злоумышленники услышать не могли.

На месте ЧП работают следователи.

Отметим, что больше всего глава ГБР конфликтует с окружением Петра Порошенко. Против пятого президента уже ведется как минимум 14 (!) дел.

Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет Трубу в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Напомним, против главы ГБР откроют дело. Названа причина.