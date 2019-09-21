Владимир Зеленский Кріпосна 2 Формула Штайнмайера война на Донбассе

Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО

19:18
Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО - фото 1
Глава ГБР "нашел" у себя прослушку – ФОТО

Глава ГБР Роман Труба заявил об обнаружении прослушивающего устройства в своем кабинете.

Рада провалила "прослушку нардепов". Но есть одно "но"

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - заявил Труба и подчеркнул, что ничего интересного, кроме "резонансных дел", злоумышленники услышать не могли.

Глава ГБР 'нашел' у себя прослушку – ФОТО - фото 188197

На месте ЧП работают следователи.

Отметим, что больше всего глава ГБР конфликтует с окружением Петра Порошенко. Против пятого президента уже ведется как минимум 14 (!) дел.

Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет Трубу в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Напомним, против главы ГБР откроют дело. Названа причина.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Роман Труба Петр Порошенко Андрей Портнов Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина будет кормить "ДНР" - заявление - фото 1
Украина будет кормить "ДНР" - заявление
18:00
Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО
16:22
"Все расспустить!" Богдан жестко «умыл» слуг народа - фото 1
"Всех распустить!" Богдан жестко "умыл" слуг народа
10:33
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...