Гибель рейса МАУ: Украина собирается поставить Ирану дедлайн (ВИДЕО)

Пристайко хочет добиться передачи Украине черных ящиков

Иранские власти до сих пор не передали бортовые самописцы "Боинга", который осуществлял рейс из Тегерана в Киев и был сбит поставленными из России системами ПВО. В связи с этим МИД нашей страны собирается усилить давление на виновную сторону.

Об этом вечером в среду, 4 марта, заявил на тот момент еще министр иностранных дел Вадми Пристайко во время встречи со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампани.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Украины вместе с СНБО активно работают над получением доступа к черным ящикам рейса PS752.

- Когда мы говорим о том, что иранская сторона должна передать или изучить содержание самопицсцев без задержек, мы имеем в виду какой-то резонный период. На сегодняшний момент уже прошло больше месяца, мы считаем, что у нас есть достаточно оснований говорить о том, что Иран не имеет достаточных технических и человеческих и других возможностей для того, чтобы получить необходимую для нас информацию, - подчеркнул Пристайко. - Именно поэтому мы активно работаем над тем, чтобы Украина могла забрать эти черные ящики, чтобы помочь с расследованием и наконец установить правду. Эти ящики принадлежат нам, потому что самолет, который был сбит, был наш. Эта работа, я надеюсь, в ближайшее время будет завершена.

Кроме того, Пристайко говорил о возможной установке дедлайна для Тегерана по передаче черных ящиков, которые могут пролить свет на случившееся в небе Ирана.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.