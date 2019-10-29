В Кремле поставили условия по подписанию договора о транзите газа

Путинские террористы требуют отказа Украины от суда с Газпромом

Во вторник, 29 октября, пресс-секретарь главаря террористов Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил условия шантажа Украины по поводу контракта о перегоне газа через нашу территорию в Европейский союз.

Как и в случае с "Нормандской четверкой", оккупанты выдвигают абсолютно неприемлемые требования, последствия от принятия которых будут больно бить по Украине.

По словам Пескова, для договоренности о транзите Украина должна фактически отказаться от судебных исков против "Газпрома".

- Нашу позицию изложили вчера в ходе трехсторонних переговорах России, ЕС и Украины по газу. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренностях, - заявил пособник путинского режима.

В Евросоюзе результатом встречи остались недовольны. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на приемлемые для Украины предложения русские отреагировали категорическим отказом. В итоге ни о длительности контракта, ни о объемах с тарифами, прийти к единому мнению не удалось.

Сегодня же Юрий Витренко объявил о подготовке нового иска против "Газпрома". Уже 1 ноября Украина отправит документы с требованиями выплаты 11 миллиардов за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".