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Герега не задекларировал дорогущие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО

11:29
Герега не задекларировал дорогушщие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Герега не задекларировал дорогушщие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО

Нардеп и собственник торговой сети "Эпицентр" Александр Герега владеет незадекларированным имуществом в Испании.

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Об этом говорится в расследовании "Слідство. інфо".

На протяжении 2017-2018 гг. жена политика купила две виллы на морском берегу Испании – "Избель" и "Дель Маар". Об этом свидетельствуют данные испанского реестра. Приблизительная стоимость одного особняка – 6 млн евро. И судя по всему, недвижимость бизнесмена стоит своих денег.

Герега не задекларировал дорогущие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО - фото 195093

"Гламурная вилла "Дель Мар" и ее соседка "Изабель" расположены на первой линии моря. Первая была построена в конце 19 в начале 20 века как "вилла наслаждения для высшей буржуазии". Раньше там проводили "Цветочные игры" - литературные конкурсы, проходившие на каталонском языке. Другая вилла хотя и меньше, но "имеет большую архитектурную ценность, полностью отреставрирована, с крыльцом и садом", - говорится в расследовании.

Сложно сказать, близки ли супруги Гереги к искусству, однако один факт несомненен: упомянутая недвижимость не была внесена в декларацию экс-политика.

Герега не задекларировал дорогущие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО - фото 195094

Журналисты обратились за комментарием к самому герою расследования.

"Очень приятно, что кроме нас, коллег и родственников, много неравнодушных к Пирненейского полуострова с таким его разнообразием", - заявил Александр Герега.

Герега не задекларировал дорогущие виллы в Испании – ФОТО, ВИДЕО - фото 195095

Отметим, что в 2019 г. супруги Гереги заняли седьмую позицию в рейтинге журнала "НВ" самых богатых украинцев: их состояние оценивается в $930 млн. Бизнес-семья по прежнему владеет торговой сетью "Эпицентр" и усиленно вкладывает в агробизнес.

Напомним, кум Медведчука из партии "Слуга народа" оказался владельцем виллы за 175 лямов.

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Александр Герега Испания Е-декларирование Новости Украина
Слідство. інфо
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