Ахметов прикупил самый дорогой особняк мира

Ахметов инвестирует / Photographer: Ambroise Tezenas for Bloomberg Businessweek

Самый богатый украинец из не скрывающих свои доходы - Ринат Ахметов - попал на первые полосы мировых СМИ, заимев элитную недвижимость на Лазурном берегу.

О покупке честно рассказал сам Ринат Ахметов, вернее его компания. СКМ, владельцем которой является олигарх, приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции, о чем и сообщила в скупом пресс-релизе без фото, видео и каки-х-либо уточнений.

А рассказать, что это за особняк такой, все же стоит.

Villa Les Cedres расположена на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра во французском регионе Прованс. Сен-Жан-Кап-Ферра - это небольшой, но элитный поселок, расположенный по пути из Ниццы в Монако. Это так называемый Лазурный берег - самое его сердце.

Вилла бывшего короля Бельгии стала домом для бывшего короля Донбасса

Среди бывших владельцев виллы - король Бельгии Леопольд II.

Интерьер новой виллы олигарха / Photographer: Ambroise Tezenas for Bloomberg Businessweek

Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что получил звание "самого дорогого дома в мире". Домик долго никто не покупал, в итоге цена была снижен и всего за 200 млн евро его прикупил в октябре 2019 года "неназванный покупатель".

Им в итоге оказалась СКМ Ахметова.

Вилла Villa Les Cedres - новая игрушка Ахметова

Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию и намекает, что может себе такое позволитью

"Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", - сказано в сообщении холдинга.

Сложно с ним не согласиться, ведь только по оценкам Forbes у Ахметова не менее 7 млрд долларов.