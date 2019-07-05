Кум Медведчука из партии "Слуга народа" оказался владельцем виллы за 175 лямов

Кум Медведчука и Марченко оказался владельцем элитной недвижимости в Австрии

Среди будущих "незапятнанных" депутатов, которых тащит в Раду партия комика Владимира Зеленского активисты обнаружили кума антиукраинского деятеля Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Андрея Холодова.

Связанный с сигаретным бизнесом предприниматель, занимает 22 место в списке "Слуги народа", что даёт ему гарантию получить мандат.

Журналисты "Схем" выяснили, насколько небедно живет человек, который меньше чем через месяц получит неприкосновенность, и представлен в партии как "бизнесмен и меценат".

Как оказалось, у Холодова есть огромное имение в Вене, купленное за 6 миллионов евро в 2013-м году. Если перевести валюту в гривны, выйдет без малого 175 миллионов. Впрочем, зарегистрирована недвижимость на Екатерину Шаховскую, жену будущего политика.

В центре Вены находится и элитный салон свадебных и вечерних платьев, которым также владеет супруга Холодова.

По данным источников журналистов-расследователей, кандидат в нардепы от "Слуги народа" неофициально зарабатывает на на розничной торговле сигаретами в киосках Киева.

Официально же будущий парламентарий числится бенефициаром киевского завода "Эфкон-окна".

Примечательно, что о связях Холодова с Медведчуком и Марченко всем в "Слуге народа" известно очень даже хорошо. Только появление зашкваренного персонажа в списках поясняют тем, что "он кум не Медведчука, а Марченко".

- Насколько мне известно, Андрей Холодов с Медведуком, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю, - заявил Разумков в комментарии "Схемам".