война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Кум Медведчука из партии "Слуга народа" оказался владельцем виллы за 175 лямов

10:40
Кум Медведчука и Марченко оказался владельцем элитной недвижимости в Австрии - фото 1
Кум Медведчука и Марченко оказался владельцем элитной недвижимости в Австрии

Среди будущих "незапятнанных" депутатов, которых тащит в Раду партия комика Владимира Зеленского активисты обнаружили кума антиукраинского деятеля Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Андрея Холодова.

Связанный с сигаретным бизнесом предприниматель, занимает 22 место в списке "Слуги народа", что даёт ему гарантию получить мандат.

"Новые лица": в списке "Слуги народа" оказалось 40 помощников действующих нардепов

Журналисты "Схем" выяснили, насколько небедно живет человек, который меньше чем через месяц получит неприкосновенность, и представлен в партии как "бизнесмен и меценат".

Кум Медведчука из партии 'Слуга народа' оказался владельцем виллы за 175 лямов - фото 183772

Как оказалось, у Холодова есть огромное имение в Вене, купленное за 6 миллионов евро в 2013-м году. Если перевести валюту в гривны, выйдет без малого 175 миллионов. Впрочем, зарегистрирована недвижимость на Екатерину Шаховскую, жену будущего политика.

В центре Вены находится и элитный салон свадебных и вечерних платьев, которым также владеет супруга Холодова.

По данным источников журналистов-расследователей, кандидат в нардепы от "Слуги народа" неофициально зарабатывает на на розничной торговле сигаретами в киосках Киева.

Официально же будущий парламентарий числится бенефициаром киевского завода "Эфкон-окна".

Примечательно, что о связях Холодова с Медведчуком и Марченко всем в "Слуге народа" известно очень даже хорошо. Только появление зашкваренного персонажа в списках поясняют тем, что "он кум не Медведчука, а Марченко".

Кум Медведчука из партии 'Слуга народа' оказался владельцем виллы за 175 лямов - фото 183771

- Насколько мне известно, Андрей Холодов с Медведуком, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю, - заявил Разумков в комментарии "Схемам".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Виктор Медведчук Верховна Рада Выборы в Раду 2019 Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинские военные отошли с позиций, но террористы договоренностей не придерживаются - фото 1
Наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить отход боевиков с позиций у Станицы Луганской
08:40
Лукашенко пытается спастись от Путина - фото 1
Лукашенко назвал дружбу с США важнейшим приоритетом политики Беларуси
08:00
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана - фото 1
Назначение заместителя Луценко продавил глава АП Андрей Богдан
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...