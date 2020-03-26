Геращенко пожаловался в АМКУ на дорогие продукты - ФОТО

Геращенко пожаловался в АМКУ на дорогие продукты - ФОТО

Замглавы МВД Антон Геращенко пожаловался в Антимонопольный комитет на высокие цены в магазинах.

Об этом политик написал в Facebook.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев. В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев", - заявил заместитель Авакова.

По мнению Геращенко, нынешнее повышение цен может быть следствием сговора крупных оптовиков.

"В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев. Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", - добавил замглавы МВД.

Отметим, что сами оптовики взвинчивание цен на продукты сговором не считают и объясняют его значительным ростом затрат на производство продукции во время карантина. Подробнее об этом читайте здесь.