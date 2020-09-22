ГБР возглавил новый руководитель: Кто он

ГБР возглавил новый руководитель: Кто он

Государственное бюро расследований возглавил новый руководитель – Алексей Сухачев. Предыдущий глава ведомства Александр Соколов вернулся на должность замглавы ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Кто такой Алексей Сухачев?

Алексей Сухачев родился в 1978 г. в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".

С 2000 г. проходил военную службу в органах госбезопасности. В 2017-2019 гг. работал замглавы департамента ГПУ. В последующие годы проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины. В августе 2020 г. по результатам открытого конкурса назначен на должность замглавы ГБР.

Чем владеет новый глава ГБР?

Согласно налоговой декларации, у правоохранителя нет квартиры. Из недвижимости на сына главы ГБР записана одна квартира площадью 41 м. кв.; на жену главы ГБР – земельный участок площадью 1 км кв.

В качестве движимого имущества в документе указан автомобиль Toyota Camry стоимостью 226 тыс грн; жене правоохранителя принадлежит Lexus за 420 тыс грн.

На банковских счетах супругов сберегаются 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

Отметим, что…

С момента создания ГБР, ведомство сменило несколько глав: Романа Трубу, Ирину Венедиктову и Александра Соколова. После увольнения первый руководитель бюро рассорился с действующей властью и остался за бортом, второй – возглавил Офис генерального прокурора, третий – остался работать в структуре ГБР.