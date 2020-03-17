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Нардепы назначили Венедиктову генпрокурором Украины

10:08
Венедиктову сделали генпрокурором - фото 1
Венедиктову сделали генпрокурором

Утром во вторник, 17 марта, Верховная Рада провела инициированное президентом Зеленским внеочередное заседание, посвященное избранию главы ОГП и министра экономики.

После короткого обсуждения, рассказов Венедиктовой о том, что "в Украине нет политических преследований" и ухода от прямого ответа на вопрос, хочет ли она и отменить амнистию для активистов Евромайдана, нардепы по-быстрому проголосовали "за" ее назначение.

Глава ГБР выступила против амнистии участникам Майдана: Раскрыты детали

При этом парламентарии даже не обратили внимание на реплику нынешней уже главы ОГП о том, что освобождение участников Революции достоинства якобы "противоречит законам".

269 "слуг народа" решили поддержать предложение Зеленского о назначении провалившей экзамены на должность главы Верховного суда, временно исполняющей обязанности главы ГБР, которая посвящает своего мужа в засекреченные материалы уголовных дел, а также незаконно посадила в кресло своего зама адвоката Януковича Александра Бабикова.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел".

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Ирина Венедиктова Верховна Рада нардеп законопроект Владимир Зеленский Офис генерального прокурора Новости Украина
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