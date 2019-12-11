ГБР провело обыски у Микитася – СМИ

ГБР провело обыски у Микитася – СМИ

Следователи ГБР провели обыски у экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд и пресс-службу бюро.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва. Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", - говорится в официальном сообщении бюро.

Подозреваемый (по данным УП – Максим Микитась) в 2016 г. «народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами».

По факту преступления открыто уголовное производство.

Отметим, что "друг Кличко" уже проходит по одному крупному делу. Его подозревают в в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым. Подробности читайте по ссылке.