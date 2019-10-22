"Друг" Кличко хотел "убить свидетеля по своему делу" – САП

"Друг" Кличко хотел "убить свидетеля по своему делу" – САП

Прокурор САП Алексей Скибенко обвинил Максима Микитася в планировании убийства свидетеля по делу о присвоении 82 млн грн.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Экс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн", - говорится в сообщении источника.

В свою очередь подозреваемый был предельно краток и назвал слова прокурора "полной чушью".

Напомним, что экс-нардеп Максим Микитась обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценен.