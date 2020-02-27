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ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает

12:20
ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает - фото 1
ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает

ГБР открыло дело из-за давления на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Шокин намерен возглавить ГПУ. Снова

Об этом заявил адвокат экс-главы ГПУ Александр Телешецкий.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - заявил юрист, уточнив, что дело открыто на основании решения суда по иску Шокина.

ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает - фото 196461

Как уточняют "Украинские новости", сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля по ч. 2 ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает - фото 196462

Какого рода давление испытал на себе экс-генпрокурор – источники не сообщают. Предположительно, речь идет об увольнении Виктора Шокина из-за давления Джозефа Байдена. По словам бывшего главы ГПУ, экс-вице-президент США был недоволен открытием дела на компанию "Burisma", связанной с Хантером Байденом (сыном политика – прим. ред.).

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Виктор Шокин

В случае послушания, соратник Обамы якобы обязался предоставить Украине государственные гарантии США в размере 1 млрд долл.

Напомним, Шокин не признает себя "сукиным сыном".

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Джо Байден Виктор Шокин ГБР суд Новости Украина США
Интерфакс Украина
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