ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает
ГБР открыло дело из-за давления на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Об этом заявил адвокат экс-главы ГПУ Александр Телешецкий.
"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения ", - заявил юрист, уточнив, что дело открыто на основании решения суда по иску Шокина.
Как уточняют "Украинские новости", сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля по ч. 2 ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.
Какого рода давление испытал на себе экс-генпрокурор – источники не сообщают. Предположительно, речь идет об увольнении Виктора Шокина из-за давления Джозефа Байдена. По словам бывшего главы ГПУ, экс-вице-президент США был недоволен открытием дела на компанию "Burisma", связанной с Хантером Байденом (сыном политика – прим. ред.).
Виктор Шокин
В случае послушания, соратник Обамы якобы обязался предоставить Украине государственные гарантии США в размере 1 млрд долл.
Напомним, Шокин не признает себя "сукиным сыном".