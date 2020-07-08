ГБР и прокурорские хотят посадить пограничника за поездку Порошенко на Мальдивы

По делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах попытаются посадить пограничника

Скандальный полет экс-президента на Мальдивы, из-за упрекают бывшего гаранта в отдыхе во время войны, обрастает новыми уголовными делами и подозреваемыми.

В среду, 8 июля, представители Офиса генпрокурора и детективы ГБР объявили о подозрении бывшему сотруднику государственной пограничной службы, который якобы "незаконно переправил президента через границу".

Как утверждают следователи, в январе 2018-го пограничник якобы предоставил "незаокнное указание подчиненным", чтобы те пропустили через границу Порошенко и его семью.

"Подозрение сообщили по части второй статьи 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу". В случае доказательства вины бывшему пограничнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишениением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет", - отметили в ГБР.

В данный момент следователи проверяют, были ли причастны руководители управления госохраны и ГПСУ к проезду бывших чиновников без прохождения процедуры паспортного контроля вне пункта пропуска.

Напомним, Петр Порошенко провел рождественские праздники 2018 года на Мальдивских островах, а выезжал из страны инкогнито. Имел ли право глава воюющего государства отбывать на отдых без прохождения официальных процедур, а также было ли это продиктовано необходимостью обеспечения безопасности первого лица, неизвестно. Но, скорее всего, эти каникулы можно назвать коррупционными.

Тем не менее, кейс бывшего служащего ГПСУ наверняка будет использован властями против оппонента Зеленского.