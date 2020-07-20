Французские ученые успешно загрузили данные из ящиков "МАУ"

Французские ученые успешно загрузили данные ящиков "МАУ"

Французские ученые смогли успешно загрузить данные из черных ящиков "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Данные CVR, включая о самом событии, были успешно загружены @BEA_Aero (бюро – прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

17 июля черные ящики "МАУ" были отправлены в Париж.

20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации принялось за расшифровку самописцев.