Черные ящики "МАУ" доставлены во французское бюро для анализа

Черные ящики "МАУ" доставлены во французское бюро для анализа

Самописцы лайнера "МАУ", сбитого в Иране 8 января 2020 г., были доставлены во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Об этом учреждение сообщило в Twitter.

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и языковым самописцем (CVR)", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

17 июля черные ящики "МАУ" были отправлены в Париж.