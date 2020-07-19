Во Франции подтвердили получение "черных ящиков" сбитого в Иране "Боинга" МАУ

12:00 19 июля,

Бортовые самописцы рейса PS752 уже привезли во Францию

Вечером в субботу, 18 июля, следователи главного управления гражданской авиации Франции заявили о том, что иранская сторона на самом деле отправила им бортовые самописцы сбитого в январе украинского лайнера.

Уже в ближайшее время эксперты приступят к расшифровке "черных ящиков", если таковая станет возможной - они или были повреждены в результате катастрофы, или же преднамеренно для сокрытия преступления иранских военных.

- В начале следующей недели в бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации поступят бортовые самописцы рейса PS752, который был сбит в небе под Тегераном, - отметили в ведомстве. - Сейчас "черные ящики" уже находятся во Франции.

Известно, что работать над анализом данных самописцев будут 20 специалистов из разных стран мира.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.