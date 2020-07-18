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Иран отправил во Францию "черные ящики" МАУ – заявление

18 июля, 16:21
Иран отправил во Францию "черные ящики" МАУ – заявление - фото 1

Официальный Тегеран заявил об отправке во Францию "черных ящиков" лайнера "МАУ", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

Гибель "МАУ": Франция пригласила Украину к расшифровке "черных ящиков"

Об этом сообщил помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

По словам дипломата, 17 июля самописцы Боинга были отправлены в Париж в сопровождении представителей иранской судебной власти и гражданской авиации. Предполагаемая расшифровка "черных ящиков" должна состояться в понедельник, 20 июля.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

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