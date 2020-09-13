Фокин отказался пояснять Раде свои пророссийские взгляды

Фокин срезается с общения с нардепами

Откровенный ватник и пророссийский деятель, назначенный президентом Зеленским заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, не собирается приходить на заседание комитета ВР и дачи пояснений собственным словам и позициям.

Об отказе ментально живущего в Совке деятеля прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления написал в своем Telegram-калане нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, соратник Кравчука, чьи идеи разделяют на Банковой, был приглашен в парламент 15 сентября. При этом отстаивать свои сепарские идеи, продавать национальные интересы Украины и заниматься попытками добиться мира любой ценой Фокин, разумеется, намерен.

- Озвученная причина отказа появиться в Раде - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе, - отметил Качура. - В ближайшее время заседание не состоится и дата проведения новой встречи не оговорена. Буду требовать провести встречу в скором времени, так как чтобы усилить позицию Украины, видение парламента и участников делегации в ТКГ должны быть консолидированы.

Как известно, 9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".