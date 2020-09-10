"Обиженные" террористы обстреляли позиции ВСУ, на которых планировалась инспекция

Террористы показательно нарушили перемирие в районе Шумов

Днем в четверг, 10 сентября, российские оккупанты совершили показательный и оставшийся абсолютно непокаранным акт агрессии против бойцов ООС. Фактически террористы "передали привет" Зеленскому, чье окружение с его поддержкой постоянно прогибается под требования русских.

После того, как на Банковой, испугавшись реакции украинцев, решили пойти на попятную и отменили абсолютно унизительную "проверку" позиций бойцов ВСУ оккупантами, в Кремле решили обострить ситуацию.

В итоге военные преступники открыли прицельный огонь по защитникам Украины из стрелкового оружия, а также показательно отправили к нашим позициям две беспилотника.

С учетом того, что и ведение обстрелов, и использование БПЛА, фактически являются запрещенными, налицо циничная попытка запугать Зеленского и его команду. Мол, если вы не будете ускорять слив национальных интересов Украины, мы устроим кровавую провокацию, которую на Банковой снова постараются проглотить и не признать.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки, - написали на официальной странице ООС в Facebook. - Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ".

Напомним, 9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".