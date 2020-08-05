Фокин еще не определился со своей работой в ТКГ

Фокин еще не определился со своей работой в ТКГ

Первый премьер-министр Витольд Фокин еще не определился со своим участием в переговорах ТКГ в Минске.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-секретаря главы ОПУ Дарью Заривну.

По словам спикера, окончательно политик определится к концу недели. По ее словам Фокин заявил об этом по результатам беседы с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Что было ранее?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. 3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

По словам Кравчука, первый премьер-министр Украины будет заниматься налаживанием коммуникаций между жителями ОРДЛО и переселенцами.