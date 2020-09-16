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91-летний Филарет выздоровел от COVID-19

16:30
Филарет выздоровел от COVID-19 - фото 1
Филарет выздоровел от COVID-19

Экс-глава УПЦ КП Филарет выздоровел от коронавируса COVID-19.

Главнокомандующий ВСУ выздоровел от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба священнослужителя.

"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии. Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожанам и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни", - говорится в сообщении.

Особую благодарность священнослужитель выразил медицинскому персоналу, который рискуя своим здоровьем занимается лечением больных.

Также в "УПЦ КП" подчеркнули, что в дальнейшем "Филарет продолжит трудиться на благо Церкви, выполнять свое служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и будет совершать богослужения".

Что было ранее?

4 сентября пресс-служба УПЦ КП сообщила о заболевании Филарета коронавирусом СOVID-19. В связи с этим многие СМИ (в том числе и западные – прим. ред.) выразили определенную иронию, т.к ранее пострадавший священнослужитель назвал СOVID-19 божьей карой за содомский грех.

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Патриарх Филарет УПЦ КП Пандемия коронавируса Новости Украина
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