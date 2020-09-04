Патриарх Филарет подхватил коронавирус: Ранее он винил в COVID-19 геев

Филарет заболел коронавирус / УПЦ КП

91-летний бывшей глава украинского православия Филарет подхватил опасный коронавирус.

Филарета в срочном порядке госпитализировали.

"Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", - говорится в заявлении его пресс-службы.

Занимательно то, что весной иерарх дал полный расклад по COVID-19. Он заявил, что всему виной... однополые браки, которые являются главной причиной пандемии. При этом механизм кары Филарет не уточнил. Слова церковника породили большой скандал и заставили усомниться в его адекватности. Позднее он усилил сомнения серией интервью русским СМИ.

Также отметим, что недавно церковник заявил, что в новосозданной ПЦУ очень рассчитывают на его скорую смерть, чтобы завершить процесс присоединения возглавляемую Филаретом УПЦ (КП) в состав единой поместной украинской церкви.

Напомним, что после дарование Украине Томоса именно ПЦУ является единственной канонической христианоской церковью так называемого восточного обряда, в то время, как УПЦ (КП) юридически должна быть упразднена. То же самое касается и УПЦ (МП). Однако никаких заметных шагов по реализации этого процесса сделано не было.