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Патриарх Филарет подхватил коронавирус: Ранее он винил в COVID-19 геев

18:35
Филарет заболел коронавирус - фото 1
Филарет заболел коронавирус / УПЦ КП

91-летний бывшей глава украинского православия Филарет подхватил опасный коронавирус.

Филарета в срочном порядке госпитализировали.

“Патриарх” Филарет сделал безумное заявление о причинах пандемии

"Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", - говорится в заявлении его пресс-службы.

Занимательно то, что весной иерарх дал полный расклад по COVID-19. Он заявил, что всему виной... однополые браки, которые являются главной причиной пандемии. При этом механизм кары Филарет не уточнил. Слова церковника породили большой скандал и заставили усомниться в его адекватности. Позднее он усилил сомнения серией интервью русским СМИ.

Также отметим, что недавно церковник заявил, что в новосозданной ПЦУ очень рассчитывают на его скорую смерть, чтобы завершить процесс присоединения возглавляемую Филаретом УПЦ (КП) в состав единой поместной украинской церкви.

Напомним, что после дарование Украине Томоса именно ПЦУ является единственной канонической христианоской церковью так называемого восточного обряда, в то время, как УПЦ (КП) юридически должна быть упразднена. То же самое касается и УПЦ (МП). Однако никаких заметных шагов по реализации этого процесса сделано не было.

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Патриарх Филарет Карантин в Украине Пандемия коронавируса УПЦ КП ЛГБТ Новости Украина
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