ФБР проводит обыски в компании, связанной с Коломойским

ФБР проводит обыски в компании, связанной с Коломойским

Во вторник, 4 августа, в центре Кливленда (США) сотрудники ФБР нагрянули с обыском к риэлтерской компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Cleveland.

По данным источника, агенты бюро проводят обыски в офисе компании Optima Management Group, расположенной в небоскребе One Cleveland Center. Предположительно, следственные действия ФБР связаны с подозрением Игоря Коломойского в отмывании средств на территории США.

Напомним, что…

В апреле 2019 г. стало известно, что Федеральное бюро расследований начало расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского. На данный момент ему не предъявлено ни одно обвинение.

Коломойский, Порошенко и США: Кратко

О антипатиях двух олигархов друг к другу знают, пожалуй, все. Но вот многие детали этой борьбы до сих пор остаются тайной покрытой мраком и отдельные ее части начинают проявляться лишь по прошествии длительного времени. Так, в 2020 г. экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон издал свои мемуары.

Немного текста в своей биографии политик выделил и противоборствующему дуэту. Согласно Болтону, в 2019 г. Порошенко попросил США принять санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского, который на тот момент финансово поддерживал избирательную кампанию Юлии Тимошенко.