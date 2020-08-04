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ФБР проводит обыски в компании, связанной с Коломойским

Вчера, 18:29
ФБР проводит обыски в компании, связанной с Коломойским - фото 1
ФБР проводит обыски в компании, связанной с Коломойским

Во вторник, 4 августа, в центре Кливленда (США) сотрудники ФБР нагрянули с обыском к риэлтерской компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

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Об этом сообщает Cleveland.

По данным источника, агенты бюро проводят обыски в офисе компании Optima Management Group, расположенной в небоскребе One Cleveland Center. Предположительно, следственные действия ФБР связаны с подозрением Игоря Коломойского в отмывании средств на территории США.

Напомним, что…

В апреле 2019 г. стало известно, что Федеральное бюро расследований начало расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского. На данный момент ему не предъявлено ни одно обвинение.

Коломойский, Порошенко и США: Кратко

О антипатиях двух олигархов друг к другу знают, пожалуй, все. Но вот многие детали этой борьбы до сих пор остаются тайной покрытой мраком и отдельные ее части начинают проявляться лишь по прошествии длительного времени. Так, в 2020 г. экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон издал свои мемуары.

Немного текста в своей биографии политик выделил и противоборствующему дуэту. Согласно Болтону, в 2019 г. Порошенко попросил США принять санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского, который на тот момент финансово поддерживал избирательную кампанию Юлии Тимошенко.

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Игорь Коломойский Петр Порошенко США ФБР Новости Мир
Cleveland
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