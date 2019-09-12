"С*ка, отдай ствол": экс-динамовец Алиев угрожал полицейским (ВИДЕО)

Александр Алиев снова показал неадекватность

В ночь на четверг, 12 сентября, изганный из большого футбола за пьянки и гулянки Александр Алиев попал в неприятную ситуацию с участием патрульных. Авто бывшего игрока "Динамо" остановили копы за нарушение правил дорожного движения. А дальше понеслась.

34-летний Алиев вышел из крутого "Мерседеса", в котором находился вместе со своим другом Грантом Погосяном, и сразу же начал быковать.

Требуя пояснить за остановку, футболист, катающий мяч в богом забытом областном чемпионате за неизвестную команду, безапелляционно угрожал патрульным. Последние же, увидев перед собой футболиста, остолбенели и начали проявлять не свойственную для себя доброту.

Даже после фразы "С**а, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, лег бы…", копы просто продолжали общаться с буяном и обтекать. Алиева же бездействие правоохранителей лишь раззадоривало:

"Ты н***я не знаешь... ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше".

Смотрите видео угроз Алиева патрульным онлайн:

Чем закончился конфликт спивающегося футболиста с полицией, неизвестно. Скорее всего, силу к неадеквату копы так и не применили.