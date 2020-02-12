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Facebook удалил сеть аккаунтов ФСБ, которую использовали для агрессии против Украины

18:20
Русские через Fb разгоняют "зраду" и манипулируют украинцами - фото 1
Русские через Fb разгоняют "зраду" и манипулируют украинцами

Администрация соцсети, которая пока еще удерживает лидирующие позиции в нашей стране, объявила об уничтожении целого ряда аккаунтов и групп, которые использовались спецслужбой страны-террориста для разгона "зрады" среди населения.

В среду, 12 февраля, Facebook распространил официальное заявление о зачистке связанных с ФСБ страниц.

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Как утверждают работники компании, российские оккупанты создали сеть для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран. Больше всего вреда аккаунты и группы нанесли Украине.

"Мы не хотим, чтобы соцсеть была использована для манипуляций людьми, поэтому деятельность российской сети, в которую входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram, была прекращена, - отметили подчиненные Цукерберга. - Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя жителей Украины и других стран, используя фальшивые данные".

Facebook удалил сеть аккаунтов ФСБ, которую использовали для агрессии против Украины - фото 195769

К такому выводу пришли сотрудники ФБ, которые провели расследование и поняли, что фейки распространяли именно скоординированно на украинском, русском и английском языках.

Facebook удалил сеть аккаунтов ФСБ, которую использовали для агрессии против Украины - фото 195770

Направленность же информации, которую русские вбрасывали в сеть для манипуляций, касалась местной политики, общественных деятелей, "сливов данных" из СБУ об "этническом напряжении в Крыму" и падения Боинга MH17 на Донбассе.

Кроме того, с российских аккаунтов активно писали представителям украинских властей и журналистам для добычи ценных для Москвы данных.

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