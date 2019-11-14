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Слуги народа хотят обложить налогами Facebook и Netflix

10:00
Ткаченко хочет ввести новые налоги - фото 1
Ткаченко хочет ввести новые налоги

В новом законопроекте о медиа, разработкой которого занимаются члены пропрезидентской партии, предусмотрено введение налогов для соцсетей и стриминговых платформ.

Об этом заявил глава комитета по гуманитарной и информационной политики, бывший гендир "1+1" Александр Ткаченко.

"Слуги народа" готовятся наказывать СМИ с помощью новых законов

Не совсем адекватное решение обязать иностранные компании листать деньги в бюджет Украины может привести к тому, что идеи диджитализаторов договориться об открытии офисов мировых гигантов типа Google или Facebook наступит конец.

Более того, не ясно, как вообще отреагируют иностранные компании на инициативу платить в бюджет Украины фактически ни за что.

Тем не менее, у "слуг народа" есть свои аргументы необходимости сдирать налоги с соцсетей и стриминговых сервисов:

"Когда мы говорим о платформах общего доступа, если они получают прибыль на украинской территории, они должны платить здесь налоги. Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они заграничные, не платят налоги в бюджет, хотя имеют клиентов, которые приносят им деньги. Также соцсети получают прибыль от рекламы от украинских пользователей".

Помимо налогообложения социальных сетей Ткаченко также заявил о такой же инициативе для Netflix и аналогичных компаний.

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Александр Ткаченко Партия Слуга народа соцсети Новости Украина Netflix
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