Евровидение 2019 - видео первого полуфинала
Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2019. Смотрите онлайн первый полуфинал шоу вместе с Без Табу.
Украина на Евровидении 2019 конкурсантами не представлена, но это не повод бойкотировать шоу. Тем более, что там будет украинский десант во главе с Веркой Сердючкой.
В Украине первый полуфинал и все остальные ивенты Евровидения 2019 показывает UA: Перший (УТ-1). Начало трансляции - в 22:00 по Киеву.
Евровидение 2019 - первый полуфинал смотреть онлайн - 14.05.2019:
В первом полуфинале 14 мая выступят представители 17 стран - Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исланди, Грузии, Бельгии, Греции и Австралии (не удивляйтесь, эта не совсем европейская страна получили специальное приглашение).
Кипр – Tamta - Replay
Черногория – D mol - Heaven
Финляндия – Darude feat. Себастьян Рейман - Look Away
Польша – Тулия - Fire of Love
Словения – Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi
Чехия – Lake Malawi – Friend Of A Friend
Венгрия – Joci Pаpa - Az Еn Apаm
Беларусь – ZENA - Like It
Сербия – Nevene Bozovic - Kruna
Бельгия – Элиот - Wake Up
Грузия – Ото Немсадзе - Keep On Going
Австралия – Кейт Миллер - Zero Gravity
Исландия – Hatari - Hatrið mun sigra
Эстония – Виктор Крон - Storm
Португалия – Конан Осирис - Telemoveis
Греция – Katerine Duska - Better Love
Сан-Марино – Serhat - Say Na Na Na
В финал пройдут лишь 10 участников. Также в первом полуфинале выступят представители Франции (Билал Хассани), Испании (Мики) и Израиля (Коби Марими), которые выходят в финал автоматически.
Фаворитом первого полуфинала, по мнению букмекеров, является представительница Греции Катерина Дуска с песней Better Love. Также высоко оцениваются шансы киприотки Тамта с песней Replay и представительницы Австралии Кейт Миллер-Хайдке с номером Zero Gravity.
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Второй полуфинал Евровидения 2019 состоится 16 мая, а финал - 18 мая.