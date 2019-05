Евровидение 2019 - видео первого полуфинала

21:50 14 мая,

Евровидение 2019 - смотрите первый полуфинал на Без Табу

Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2019. Смотрите онлайн первый полуфинал шоу вместе с Без Табу.

Украина на Евровидении 2019 конкурсантами не представлена, но это не повод бойкотировать шоу. Тем более, что там будет украинский десант во главе с Веркой Сердючкой.

В Украине первый полуфинал и все остальные ивенты Евровидения 2019 показывает UA: Перший (УТ-1). Начало трансляции - в 22:00 по Киеву.

Евровидение 2019 - первый полуфинал смотреть онлайн - 14.05.2019:

В первом полуфинале 14 мая выступят представители 17 стран - Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исланди, Грузии, Бельгии, Греции и Австралии (не удивляйтесь, эта не совсем европейская страна получили специальное приглашение).

Кипр – Tamta - Replay

Черногория – D mol - Heaven

Финляндия – Darude feat. Себастьян Рейман - Look Away

Польша – Тулия - Fire of Love

Словения – Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi

Чехия – Lake Malawi – Friend Of A Friend

Венгрия – Joci Pаpa - Az Еn Apаm

Беларусь – ZENA - Like It

Сербия – Nevene Bozovic - Kruna

Бельгия – Элиот - Wake Up

Грузия – Ото Немсадзе - Keep On Going

Австралия – Кейт Миллер - Zero Gravity

Исландия – Hatari - Hatrið mun sigra

Эстония – Виктор Крон - Storm

Португалия – Конан Осирис - Telemoveis

Греция – Katerine Duska - Better Love

Сан-Марино – Serhat - Say Na Na Na

В финал пройдут лишь 10 участников. Также в первом полуфинале выступят представители Франции (Билал Хассани), Испании (Мики) и Израиля (Коби Марими), которые выходят в финал автоматически.

Фаворитом первого полуфинала, по мнению букмекеров, является представительница Греции Катерина Дуска с песней Better Love. Также высоко оцениваются шансы киприотки Тамта с песней Replay и представительницы Австралии Кейт Миллер-Хайдке с номером Zero Gravity.

Вести Евровидение 2019 будет команда из 4 ведущих во главе с моделью Бар Рафаэли

Второй полуфинал Евровидения 2019 состоится 16 мая, а финал - 18 мая.