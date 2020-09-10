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Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции из-за войны в Украине

20:20
В ЕС решились на продление антироссийских санкций - фото 1
В ЕС решились на продление антироссийских санкций

В четверг, 10 сентября, в Европейском совете было в очередной раз принято принципиальное решение о сохранении ограничительных мер против террористов и оккупантов до 15 марта 2021 года.

Об этом сегодня заявили в открытом заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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Согласно документу, речь идет о персональных санкциях, введенных против причастных к террористическо-захватнической деятельности Российской Федерации в Украине. При этом фамилия Путина в "черных списках" так и не появилась. Впрочем, об усилении санкций из-за захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе европейцы уже давно не говорят - пророссийское лобби настолько сильно, что ограничения "со скрипом" лишь сохраняют.

"Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев - до 15 марта 2021", - сказано в заявлении.

Таким образом, невъездными в страны Шенгенской зоны остаются 175 террористов и 44 юридических лица, причастных к военной интервенции России.

К слову, в ближайшее время в ЕС и США будут обсуждать возможность введения новых антироссийских санкций - за отравление псевооппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок".

Из-за этого преступления Кремля Германия даже может отказаться от реализации проекта "Северный поток-2", но это маловероятно, поскольку желание дешевого газа для европейцев важнее борьбы с террористическим режимом Путина.

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