Евро 2020: Сборная Украины одной ногой на Чемпионате Европы

Украинский футбол идет к успеху / ФФУ

Спустя 8 лет сборная Украины по футболу имеет все шансы вновь ощутить себя участницей европейского футбольного форума лучших команд Старого света. Однако в этот раз по спортивному принципу.

Если на Евро 2012 сбоная Украины попала как страна-организатор, то на Евро 2020 - благодаря победам.

Очередная имела место в пятницу, 11 октября 2019, в Харькове. Соперниками подопечных Андрея Шевченко были литовцы. Сборная Украины в рамках шестого тура отбора одолела Литву со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал итальянский легионер сборной Руслан Малиновский.

Украина - Литва 2:0 - смотрите видео голов и обзор матча отбора Евро 2020 11.10.2019:

После 6 туров сборная Украины уверенно возглавляет отборочную группы В, имея в своем активе 16 очков, далее следуют действующий чемпион Португалия (11 баллов) и Сербия (7 очков) - оба этих коллектива имеют по игре в запасе.

Напомним, в финальную часть Евро 2020 выходят две команды из группы. Кто это будет - решится 17 ноября 2019 в заключительном туре отбора. Украина сыграет с Сербией, балканцы в первом матче между этим командами были разгромлены со счетом 5:0 (сербам, чтобы обойти команду Шевченко нужно побеждать в пятом матче и обыгрывать Украину с лучшей разницей, а Украине нужно проиграть еще и пятый матч). Перед этим - 14 октября - сборная Украины сыграет в Киеве с Португалией. И даже ничья выводит Украину на Евро 2020. Как видим, сборной Украины гораздо сложнее пролететь мимо Евро 2020, чем попасть на него.