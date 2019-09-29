Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды

29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру

29 сентября 1941 мир вспоминает жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру. Без Табу обращает внимание на то, как страшную трагедию использовала в своих целях советская пропаганда.

Советская пропаганда – штука столь же лицемерная, как и любая передача на уже российском телевидении. Для заседавших и заседающих в Москве творцов «правильной» истории и реальности всегда было несложно называть одну и ту же вещь сначала белой, а потом черной в течение небольшого промежутка времени. Иногда же она и вовсе выглядела прозрачной и невидимой по велению первых лиц политической элиты. Подобную переменчивость и двойственность можно великолепно отследить на примере трагедии Бабьего Яра.

Вплоть до двадцатой годовщины «Великой Победы» официальные источники пытались деликатно обходить тему уничтожения евреев на территории СССР. Сталин по определению не считал Холокост каким-то значимым историческим явлением, да и сам к тому же любил проредить ряды этого народа радикальными и негуманными методами.

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Если бы сказали А, вспомнив о немецких бесчинствах не только в Киеве, но в других населенных пунктах по всей стране, то пришлось говорить бы и Б, вспоминая, как беспощадно с определенных пор обходилась с евреями власть советская. Потому-то и Хрущев от подобных дискуссий уклонялся изо всех сил.

Но стоило лишь придать 9 мая статус полноценного «красного дня календаря» (при Сталине и Хрущеве это был обычный рабочий день), как часть запретных тем вдруг стала разрешенными. Не в полной мере, конечно, но для использования определенных целей вполне годилось.

Отношения Советского Союза с Израилем, в создании которого Москва в свое время приняла непосредственное участие, к тому времени необратимо ухудшились, и необходимость как-то поддеть «первое в мире еврейское государство» была довольно острой. К счастью, на головы партийным идеологам свалился киевский писатель Анатолий Кузнецов с рукописью своего романа.

Многие забывают, что роман «Бабий Яр» в оригинальном варианте был не антинацистским, а антитоталитарным в целом произведением. Автор, плоть от плоти старого еще Киева, хорошо прошелся по «строителям коммунизма», уделив внимание и подрывной (в буквальном смысле) деятельности советских спецслужб в сентябре 1941 года, и случившейся двадцать лет спустя Куреневской трагедии, которая случилась прежде всего из-за попыток скрыть следы немецких бесчинств.

В сущности красный тоталитаризм на взгляд Кузнецова мало чем отличался от коричневого. Над этим читатель в идеале и должен был задуматься.

Советская цензура, однако, поступила по-своему хитро. Роман к печати неожиданно допустили, но с огромным количеством правок. Если попытаться вывести краткое содержание опубликованных отрывков, получится следующее: гитлеровцы – вселенское зло (единственное, с чем не поспоришь), евреи отчасти виноваты сами в своих бедах, Красная Армия всех сильней, коммунисты белые и пушистые, а вовсе не злые. Все остальное иностранным переводчикам разобрать было сложно, так как в Москве вырезали огромные куски текста, не задумываясь о получившихся из-за этого смысловых провалах.

Пропагандистская задумка, правда, не сработала. Не успел народ зачитать роман до дыр, как Кузнецов с фотокопиями полной версии рукописи эмигрировал в Великобританию и там опубликовал все как следует.

Разумеется, советский тираж «Бабьего Яра» из библиотек был мигом изъят, а имя писателя так надежно предали забвению, что с момента его смерти в 1979 году до воскрешения в исторической памяти прошло без малого тридцать лет. Да и тут кремлевские горе-мудрецы умудрились всунуть свои немытые ручонки.

Анатолий Кузнецов и его "Бабий Яр"

Дело в том, что на памятнике писателю, установленному в 2009 году на углу Петропавловской и Кирилловской улиц в Киеве, вполне сознательно была сделана историческая ошибка. Листовка, призывающая евреев собраться в месте, от которого начался их путь к погибели, содержит текст на двух языках, украинском и немецком. А ведь в оригинале присутствовал еще и третий вариант – на русском:

"Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян".

И заметьте, случилось это не во времена президентства Януковича, а еще при Ющенко. Мы не в первый и не в последний тогда раз прогнулись под давлением якобы «друзей, товарищей и братьев», выставивших украинцев «типичными фашистами».

Была ведь и дешевая поделка (назвать это художественным фильмом язык как-то не поворачивается) режиссера Малюкова под названием "Матч", и прочие попытки искажения исторических фактов. Однако бороться с этим у нас начали лишь совсем недавно.

Да и вопрос Холокоста в целом современную Россию совершенно не заботит. Даже местные олигархи еврейского происхождения категорически обрусели и вместо шестиконечных звезд должным образом реагируют лишь на пятиконечные кремлевские. Давно уже пора понять, что государство со столицей в Москве защищает кого-то лишь тогда, когда ему самому это выгодно. Но кое-кто все еще продолжает заглядывать соседям в рот.

Вот так вот и не поймешь, что было большей трагедией – расстрел евреев или попытка предать все это забвению.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на Без Табу 29 сентября 2018