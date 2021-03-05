Уроки некромантии. Кто и зачем пытается оживить дух Иосифа Сталина

Киев, март 1953 / Наш Киев

Размышления ко дню смерти кровавого тирана, которого и сейчас почитают массово в России и, спорадично, в Украине.

В истории каждой нации или народности есть даты, которые вроде бы и не являются официальными праздниками, но не пропустить бокальчик-другой в этот вечер грешно. Каталонцы и баски в Испании, к примеру, вот уже четыре десятка лет сравнительно пышно (пускай и негласно) отмечают день смерти Франко, не дававшего им дышать полной грудью. Проживающие в Румынии венгры в конце декабря помимо Рождества празднуют также свержение и расстрел Николае Чаушеску. И ведь имеют право – кажется, даже фашисты обходились с потомками Шандора Петефи не так жестоко, как румынский диктатор и его свита.

Для миллионов людей, проживавших и проживающих на территории бывшего СССР, таким поводом была и остается смерть Иосифа Сталина. Можно, конечно, придраться к тому, что в последние месяцы жизни усатый тиран был совсем плох и страной практически не управлял. Но для официальной истории именно 5 марта 1953 года может считаться своеобразным Рубиконом – именно с этого дня государственная политика Союза начала медленно, но верно дрейфовать в сторону либерализма. По крайней мере, прекратились массовые расстрелы и массовые же гонения по национальному признаку, хотя украинцы временами попадали под горячую руку КГБ даже во времена Брежнева.

Сталин виновен в гибели миллионов украинцев / Getty Images

По сути, урожденного Иосифа Виссарионовича Джугашвили было совершенно не за что любить. Кто-то утверждает, что он был любящим и заботливым мужем. Но у таких мужей жены обычно не заканчивают жизнь самоубийством или прочим странным образом. Кто-то любит рассказывать о том, что он был почти идеальным отцом. Но хорошие отцы во время войны не сдают врагу сыновей как стеклотару, а дочери не отрекаются от них, пускай и постфактум. Кто-то считает его выдающимся правителем. Но лучше всего о Сталине-вожде говорит история Второй мировой войны, в которую он втягивал страну как потенциального союзника Германии. Говорить о Сталине-военачальнике вообще смешно по понятным причинам.

Вот и получаем мы лишнее подтверждение того, что культ личности зачастую может возникнуть лишь при тоталитарном правящем режиме. Поищите в архивах фотографии, сделанные на центральных площадях крупных городов СССР в день смерти диктатора грузинских кровей, посмотрите на них и скажите, что вам это напоминает. Большинство совершенно точно укажет на Северную Корею как на идеальный аналог. И действительно, чем больше правитель угнетает народ, тем сильнее заставляют плакать по нему после смерти. Ничего не поделать – приходиться совершенно искренне биться с горя лбом о брусчатку, в ином случае местный аналог КГБ всыпет так, что мало не покажется.

Дни Северной Кореи в Киеве

Но бог с ним, с прошлым, там и так было слишком много вещей и явлений, которые нынешним умом осознать и понять тяжело. Парадокс в том, что сейчас кое-где пытаются (небезуспешно, к слову) попрактиковаться в некромантии и оживить как минимум дух давно почившего тирана. Казалось бы, зачем это России, которая и так живет под управлением диктатора, причем куда более искушенного и коварного, чем преемник Ленина? Разгадка проста: рядовому пролетарию нужно напомнить о том, что здесь подобная форма правления является нормой, а девять лет ельцинского безвременья срочно необходимо вынести за скобки, поскольку такого больше повторяться не должно.

И не поймешь ведь, откуда начинается сей процесс оживления – сверху или снизу. То выдающийся по российским меркам и поигравший в NHL вратарь в интервью вдруг заявит, что "стране нужен Сталин и массовые расстрелы", то участники очередного шоу из серии "пляски со звездами" вырядятся едва ли не в офицеров НКВД – поди пойми, то ли их заставили, то ли просто крыша поехала, ведь при живом Сталине им так вольготно не жилось бы.

Попутно из молодого поколения пытаются сделать максимально благонадежную фанбазу при помощи соответствующих игрушек, костюмов и сувениров – такого абсурда даже при живом Джугашвили не было, знаете ли. О том, что рекламные площади от Смоленска до Хабаровска в дни мало-мальски значимых государственных праздников пестрят изображениями кровожадного усача в придачу к пафосным стишкам и цитатам, и напоминать, пожалуй, не стоит, поскольку большинство уже давно устало то ли смеяться, то ли возмущаться.

Вроде бы и стоит предположить напоследок, что жителей России готовят к очередному витку вечной диктатуры. Но среднестатистический россиянин к этому на самом деле давно готов.

В конце концов, о чем говорить, если даже в тех бывших советских республиках, которые давно стремятся к европейским идеалам, хватает дураков, мечтающих о сильной руке? Люди, к сожалению, меняются не всегда и не в ту сторону, в какую хотелось бы.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на Без Табу 5 марта 2019 года