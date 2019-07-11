"Это недоразумение": экс-Беркут нежданно поддержал Зеленского – ВИДЕО

"Это недоразумение": экс-Беркут нежданно поддержал Зеленского – ВИДЕО

Намедни Владимир Зеленский изгнал из Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Тот обиделся и решил подать в суд. Однако дело приняло неожиданный поворот.

Экс-Беркут решил поддержать гаранта.

"За то, что инцидент использовали пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию, поэтому я вышел в эфир. Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента", - заявил Годунок, подчеркнув, что не будет больше расшатывать лодку.

И добавил, что все произошедшее является легким недоразумением и результатом провокации окружения Зеленского.

"Я думаю, что президент разберется в той нелепой ситуации, в которую мы оба попали и покажет, что я никакой не бандит, а просто на просто возникло недоразумение в его окружении - кто дал ему ту ложную информацию, которую он осветил на совещании", - отметил чиновник, еще недавно грозивший подать на президента в суд.

Отметим, что описанная выше история - далеко не первый публичный конфликт Зеленского. Ранее он обвинил главу МИД в провале освобождения моряков. А через пару недель гарант "ласково" утихомирил хейтера в Facebook.

А теперь Годунок. Интересно, как недавняя перепалка изменит рейтинг президента? Пока что гарант самый популярный политик в стране. Больше об этом читайте здесь.