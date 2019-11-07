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"Это наш шанс!" Ткаченко объяснился за "боевиков" в Слуге народа

11:30
"Это наш шанс!" Ткаченко объянсился за боевиков в Слуге народа - фото 1
"Это наш шанс!" Ткаченко объянсился за боевиков в Слуге народа

Нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко объяснился за свои слова о возможном обновлении украинской власти за счет чиновников "ЛДНР".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Рано или поздно, пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций. Наши земляки, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части, так и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор", - отметил политик и добавил, что нужно "сшивать" страну, а не "делить".

'Это наш шанс!' Ткаченко объяснился за 'боевиков' в Слуге народа - фото 190825

"Прошу не делить страну, а сшивать — ведь это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора", - подчеркнул Ткаченко.

'Это наш шанс!' Ткаченко объяснился за 'боевиков' в Слуге народа - фото 190827

Максим Ткаченко

Напомним, ранее Максим Ткаченко заявил о возможном проникновении чиновников "ЛДНР" в новую украинскую власть.

В свое время почти аналогичное заявление сделал советник главы СНБО Сергей Сивохо. По его словам, в ОРДЛО есть украинцы, "которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".

А вот как будет на самом деле – остается только гадать, поскольку из-за противоречивых заявлений "слуг народа" достаточно сложно обозначить будущее Донбасса.

Для примера, ранее Богдан Яременко заявлял о новом законе по статусу Донбасса, не предусматривающего амнистию боевикам. Больше об этом читайте здесь.

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Партия Слуга народа ДНР "ЛНР" Новости Украина
Без табу
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