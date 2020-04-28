"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли

"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли

Во вторник, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Документ предусматривает формировании законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Подписывая закон, президент Украины Владимир Зеленский отметил его важность для всех украинцев.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - отметил глава государства.

Напомним, 31 марта 2020 г. Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли. Однако в восторге от него далеко не все.